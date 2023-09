O Villa Real venceu o Guarani em Divinópolis por 1 a 0 no Estádio Waldemar Teixeira de Faria, o Farião, na tarde desse sábado (23). O gol da partida foi marcado pelo atacante Alexandre Capela, aos 5 minutos do primeiro tempo. A vitória da águia juiz-forana foi momentaneamente ofuscada pelo caso de racismo sofrido pelo artilheiro da partida por um torcedor, de 78 anos, do Guarani, que chamou o jogador de macaco após uma jogada na lateral do campo. O árbitro do jogo, Alexander Medeiros Xavier registou na súmula o ocorrido.

Villa Real e Guarani se reencontram novamente, em partida válida pela próxima rodada do grupo, no dia 08 de outubro, às 10h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

CLUBES SE POSICIONAM

Após o apito final, tanto Villa Real quanto Guarani se posicionaram sobre o caso. Veja abaixo.

A Federação Mineira de Futebol, responsável pelo campeonato se manifestou através de uma nota oficial no X (antigo Twitter). No comunicado a entidade repudia o caso e coloca seu departamento jurídico à disposição do clube juiz-forano e do atleta. Leia a nota completa abaixo.

"A Federação Mineira de Futebol lamenta o caso de racismo ocorrido na partida Guarani x Villa Real, em Divinópolis. O atleta Alexandre Capela, do Villa Real, foi vítima de ataque racista por parte de um torcedor do Guarani, devidamente identificado e conduzido pelas autoridades policiais, com todo o suporte necessário por parte do clube mandante. Desejamos que o Alexandre esteja bem, possa superar o episódio e seguir na disputa pelo título da Segunda Divisão com o Villa Real.

A FMF acompanhará o caso, de perto, e se coloca à disposição do jogador e do clube de Juiz de Fora para qualquer suporte necessário ao longo do processo".

O clube informou que Alexandre representará a queixa em Juiz de Fora. O atleta ficou cerca de 5h na Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis e não foi ouvido. A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.

O JOGO

As duas equipes entraram para a partida com vontade de vencer e logo aos 5 minutos da etapa inicial, Evaristo cobrou um escanteio na medida para Alexandre Capela, que se adiantou da marcação, subiu no último andar e, como diz Dadá Maravilha, colocou o queixo no ombro e abriu o placar para o Villa Real. Com a proposta de segurar o placar, e os três pontos a equipe juiz-forana se defendia bem e o Guarani não conseguia furar a forte defesa do Villa Real, comandada pelo capitão Nogueira. O calor que fazia em Divinópolis diminuiu a intensidade do jogo, que não teve fortes emoções.

No segundo tempo as equipes não chegaram com perigo. Aos 8 minutos, após uma dividida entre Alexandre Capela e Alemão, o atacante caiu próximo à torcida do Bugre e sofreu racismo do torcedor. O jogo chegou a ficar parado por alguns minutos, sendo retomado em seguida. Na etapa final os goleiros Maycon, do Villa Real, e Cabral, do Guarani, trabalharam muito pouco. O Villa Real conseguiu segurar o Guarani e a vitória em Divinópolis, embolando o Grupo B da competição, composto também por Poços de Caldas e Atlético Três Corações, que se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 19h30, no Estádio Municipal Rei Pelé em Três Corações.

Apesar da derrota o Guarani continua líder do Grupo B com seis pontos, seguido por Poços de Caldas, Atlético Três Corações e Villa Real, todos com três pontos. Os dois primeiros colocados se classificam para a fase de mata a mata.

Sobre a partida, o técnico Wesley Assis comentou. "Estou muito feliz pela vitória, foi uma missão difícil que tivemos, contra um adversário com mais suporte financeiro que o nosso time, com um bom trabalho, bons jogadores, mas o nosso clube não ficou pra trás. Lutamos, os atletas se entregaram e executaram a proposta o melhor possível e fomos coroados hoje por tudo que passamos, apesar de toda a desconfiança que geramos depois de duas derrotas. Os atletas trabalharam , eles merecem e fica o sentimento de felicidade por estarmos desfrutando desse momento especial, a primeira vitória com a camisa do Villa na competição desse ano. Só tenho a agradecer toda a diretoria, comissão técnica e principalmente aos jogadores que honraram a camisa do clube e lutaram até o fim do jogo", finalizou o treinador.

PRIMEIRO GOL COMO PROFISSIONAL

Alexandre Capela Marcou seu primeiro gol como profissional vestindo a camisa do Villa Real e, mesmo com o ocorrido durante a partida, sua felicidade não foi ofuscada. Sobre esse momento, o atacante relatou.

"Pra mim é motivo de agradecer muito a Deus. É a realização de um sonho pra mim, para o meu pai e para a minha família e para todos que torcem por mim. Estou muito feliz, grato pela oportunidade e feliz por ter saído com os três pontos, que é o mais importante".

FICHA TÉCNICA

VILLA REAL

Maycon, Tiago Monteiro (Wandinho,Thiago Matheus), Jean, Nogueira, Mateus Monteiro, Gui Bernardes, Patrick (João Marcos), Davi Tagliati (Carrasco), Alexandre Capela, Lucas Evaristo, Prik (Tiago Félix). Técnico: Wesley Assis.

GUARANI

Cabral, Daniel (João Vitor), J. Alemão, Igor (A. Ferrugem), Orlando, Danyllo (Vitinho), Hitalo, P. Careca, Darlisson (Boby), Kayck (Ronaldo). Técnico: Gustavo Brancão.

Gol: Alexandre Capela 5'1T

Cartões Amarelos: João Marcos (Villa Real) 5'1T; Mateus Monteiro (Villa Real) 32'1T; Wandinho (Villa Real) 2'2T; P. Careca (Guarani) 13'2T, Darlisson (Guarani) 22'2T, Hitalo (Guarani) 35'2T; Gui Bernardes (Villa Real) 53'2T.

Árbitro: Alexandre Medeiros Xavier

Árbitro Assistente 1: Marciano Pires de Lima

Árbitro Assistente 2: Tiago Moreira Lopes

Quarto Árbitro: Wagner Ferreira de Souza

Local: Estádio Waldemar Teixeira de Faria, “Farião”

Horário: 15h