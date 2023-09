RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto costura a saída do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo já possui um treinador de preferência para substituí-lo: Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira.

Tite sempre esteve no radar rubro-negro, e com o insucesso de Sampaoli no comando da equipe, o nome do treinador ganhou força nos bastidores.

Desempregado desde que deixou a seleção, após o fim da Copa do Mundo de 2022, o treinador é o único nome, até o momento, com quem a diretoria do Flamengo trabalha. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Pesa contra o Flamengo o fato de não ser da preferência de Tite assumir um time no fim de uma temporada. No entanto, para convencê-lo, o Rubro-Negro apostará em um projeto a longo prazo, já com a ideia de montar a temporada de 2024.

Presidente do Fla, Rodolfo Landim é contra a ideia de colocar o técnico do sub-20, Mário Jorge, no comando da equipe de forma interina. Portanto, caso concretize a saída de Sampaoli, o desejo é o de ter já uma carta na manga para substituição imediata.

Tite já havia sinalizado a interlocutores rubro-negros que não descarta a possibilidade de trabalhar no Brasil, embora tenha preferência pelo exterior.

O treinador recebeu algumas propostas de clubes estrangeiros, mas nenhuma o seduziu.

Além do peso em ser treinador do Flamengo, o que conta a favor do clube da Gávea no caso de Tite é o Rio de Janeiro.

Desde quando tornou-se técnico da Seleção Brasileira, Tite passou a morar na capital carioca e tomou gosto pela cidade, assim como seus familiares.

Filho de Tite e auxiliar-técnico de seu pai, Matheus Bachi costuma responder com um sorriso sempre quando ouve nas ruas do Rio sobre trabalhar no Flamengo. Geralmente, quando isso acontece, além de sorrir, costuma dizer que existe um profissional empregado no comando da equipe no momento, mas não esconde que é algo que o balança.