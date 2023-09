SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título da Copa do Brasil significou ao São Paulo não só uma conquista inédita, mas também uma vaga na Libertadores. Pensando já em 2024, Julio Casares, presidente do clube, quer seguir contando com Lucas Moura.

"O Lucas é um grande profissional. Quando vinha ao Brasil, a gente almoçava e queremos que ele continue. Vamos conversar e trabalhar para que o Lucas fique. Eu quero que ele fique, ele está muito feliz. Vamos fazer de tudo para ele ficar", disse Julio Casares ao Sportv.

Campeão da Sul-Americana de 2012 com o São Paulo, Lucas voltou ao clube em agosto deste ano para um contrato de pouco mais de quatro meses.

Neste retorno ao time paulista, ele segue fazendo história, sendo um dos nomes do título inédito da Copa do Brasil.

Sobre o futuro, nem o próprio jogador sabe qual será neste momento.

"Gostaria muito de dar essa resposta, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho. Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer. Não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, na melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão", disse Lucas no começo de setembro.

Dentro da diretoria tricolor há uma esperança grande de que o título conquistado da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Copa Libertadores façam com que Lucas decida seguir no São Paulo.

O Tricolor receberá uma alta quantia em seus cofres pelo título. Por ser campeão, o São Paulo arrecadou R$ 70 milhões. Além disso, conseguiu mais R$ 24,5 milhões com a renda bruta da final disputada em casa. O clube, entretanto, ainda tenta equilibrar as contas neste ano.

Aos 31 anos, o estafe do Lucas tem muito cuidado com o próximo passo do jogador. A tendência é que este seja o último grande contrato da carreira do atacante.

Antes de assinar seu retorno ao São Paulo, Lucas analisou ofertas do Oriente Médio e dos Estados Unidos, mas não chegou a um acordo para selar sua mudança.