SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo dramático com direito à duas expulsões, o Vasco superou o América-MG em pleno Independência, em partida remarcada da 15ª rodada do Brasileiro, e venceu por 1 a 0 com gol marcado nos acréscimos por Jair.

O resultado fez o Vasco sair da zona de rebaixamento, ultrapassando Santos, Bahia e Goiás. Agora, o clube soma 26 pontos e assume a 15ª posição.

Já o América-MG permaneceu com a mesma pontuação (18), na vice-lanterna da competição. A situação do clube mineiro é complicada: são nove pontos de diferença em relação ao Goiás, primeiro clube fora do Z4.

O América-MG teve dois atletas expulsos. Iago Maidana deixou o gramado ao final do primeiro tempo por cotovelada em Vegetti, enquanto Felipe Azevedo, do banco de reservas, recebeu cartão vermelho nos minutos finais de jogo por reclamação.

Próximos compromissos: o Vasco visita o Santos em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, enquanto o América-MG tem clássico mineiro contra o Cruzeiro. As duas partidas serão realizadas no próximo domingo (1º), às 16h (horário de Brasília).

COMO FOI O JOGO

A partida teve tempos completamente diferentes. Na primeira etapa, o América-MG foi amplamente superior e criou grandes chances de abrir o placar. No entanto, parou em grande atuação do goleiro Léo Jardim e na trave.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, Maidana foi expulso por cotovelada em Vegetti, mudando completamente o cenário do confronto.

Com um jogador a mais durante toda a etapa final, o Vasco tomou conta do ritmo do jogo e conseguiu finalizar muitas vezes, após não chutar nenhuma vez no primeiro tempo. A equipe apostou principalmente nas bolas aéreas.

Nos últimos minutos, o Gigante da Colina chegou ao gol da vitória. O tento parecia maduro, visto que pouco antes Vegetti carimbou a trave com um belo cabeceio.

O gol da vitória foi marcado por Jair, aos 46 minutos do segundo tempo. Paulinho cobrou falta fechada da ponta esquerda, Jair se esticou para desviar na primeira trave e usou a parte externa do pé para balançar a rede.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Burgos, Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas (Marlon/31' do 2ºT); Breno (Cazáres/29' do 2ºT), Emmanuel Martínez e Juninho; Felipe Azevedo (Javier Méndez/19' do 2ºT), Mastriani (Pedrinho/29' do 2ºT) e Rodrigo Varanda (Éder/19' do 2ºT). Técnico: Fabián Bustos

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Marlon Gomes/29' do 2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair/15' do 2ºT), Paulinho e Praxedes (Gabriel Pec/intervalo); Rossi (Serginho/15' do 2ºT), Payet (Sebastian/intervalo) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Cartões amarelos: Emmanuel Martínez e Javer Méndez (AME); Lucas Piton e Serginho (VAS)

Cartão vermelho: Iago Maidana e Felipe Azevedo (AME)

Gol: Jair (VAS), aos 46'/2ºT