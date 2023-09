SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Nestor explicou a tática usada pelo São Paulo para o gol de Calleri contra o Flamengo sair na primeira partida da final da Copa do Brasil.

O QUE NESTOR DISSE

"O time do Flamengo [que ia se] a gente não sabia, porque o treinador não repetiu nenhuma escalação. Só que a gente sabia que se jogasse o Gabriel, que é um jogador que tem um faro de gol sensacional, é matador, mas que marcar não é sua melhor qualidade, ele tem dificuldade na posição e acho que aberto não é a posição em que ele se sente mais confortável", disse Nestor no programa Boleiragem.

"O nosso lado esquerdo é o mais agudo, porque o Caio é praticamente um ponta, ele era atacante. No nosso gol, trabalhamos durante a semana que se o Rato pegasse [a bola] e fosse para dentro, o outro lado estaria livre. Quando ele lança, eu me preocupo em atacar o espaço, nisso eu abro, o Caio carrega e toca. Quando ele toca, o Calleri já vai para o segundo pau ? foi exatamente a jogada do treino ?, aí eu cruzei e ele fez o gol."

"No primeiro jogo o staff do São Paulo acertou a escalação, mas para o segundo a nossa dúvida era se o Arrascaeta iria jogar. Quando saiu que ele jogaria, o Dorival passou algumas instruções, mas tivemos algumas dificuldades no começo."

O QUE ACONTECEU

O São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil no último domingo (24). O Tricolor venceu o confronto de ida por 1 a 0, no Maracanã, e empatou a volta por 1 a 1, no Morumbi.

Robrigo Nestor foi o autor do gol da equipe paulista no segundo jogo do confronto.