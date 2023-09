RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aguardando o comunicado da diretoria sobre a demissão, o técnico Jorge Sampaoli chegou normalmente ao Ninho do Urubu para comandar o treino do Flamengo nesta terça-feira (26). O elenco se reapresenta depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil.

Sampaoli folgou com o grupo na segunda-feira e era aguardado na atividade das desta terça. Ele chegou ao Ninho por volta das 14h e a apresentação estava marcada para 16h.

A atividade começa às 17h (de Brasília) e será comandada pelo treinador.

O Fla se prepara para o jogo contra o Bahia, no sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo que a saída seja dada como certa, a diretoria não procurou o treinador para conversar sobre o assunto. O presidente Rodolfo Landim nem esteve no vestiário após o jogo de domingo.

O argentino está perto de ter a saída decretada. A diretoria aguarda a definição do pagamento da multa e um novo nome para concretizar. Tite é o favorito.

O Flamengo já viveu uma situação similar com Paulo Sousa. Em junho do ano passado, o português foi demitido, mas comandou treino em Atibaia antes da chegada de Dorival Jr. A demissão foi anunciada instantes depois de uma atividade.