RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Unidade Disciplinar da Conmebol multou Gabigol em USD 20 mil dólares (R$ 99,8 mil na cotação atual) pela insinuação de roubo na eliminação do Flamengo na Libertadores. O episódio aconteceu contra o Olimpia nas oitavas de final.

A quantia será descontada do clube na cota que o Fla tem a receber pelos direitos de transmissão.

Gabigol também foi advertido para a chance de punições mais graves em caso de reincidência.

Gabigol disse que o Flamengo foi vítima de "um roubo muito grande" após a derrota para o Olimpia. Ele ainda afirmou que "a Conmebol é aqui do lado". O árbitro da partida foi Wilmar Roldán, da Colômbia.

"Estamos acostumados à pressão, jogamos com 60 mil no Maracanã quase todo jogo. É muito fácil apontar os erros. Ruim falar quando perde do juiz, mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador.... A Conmebol é aqui do lado (em Luque, no Paraguai), são muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que está chorando. Foram muitos erros nossos, mas foi um roubo muito grande"

A entidade abriu investigação dois dias depois. O atacante pediu desculpas na defesa e disse não ter usado as palavras no sentido literal.

Fla e Gabigol podem recorrer em até sete dias corridos a partir da notificação.

A punição foi aplicada com base no artigo 11.2, que trata de "princípios de conduta", nas nas letras "b", "d" e "f".

Veja o que diz o artigo:

b. Comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou realizar manifestações difamatórias de qualquer índole;

d. Insultar de qualquer maneira e por qualquer meio a CONMEBOL, suas autoridades, oficiais, etc.;

f. Comportar-se de maneira tal, que o futebol como esporte em geral e a CONMEBOL em particular, possam se ver desacreditados como consequência desse comportamento.