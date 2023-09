RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Flamengo para suceder Jorge Sampaoli, Tite desembarcou no Rio de Janeiro às 21h40 desta terça-feira (26). O treinador, que chegou acompanhado da esposa e da filha, se calou e não respondeu a perguntas sobre o iminente acerto com o Rubro-negro.

"Não tenho nada a falar para vocês, estou chegando com minha família", disse.

Com o treinador na cidade, a tendência é que a negociação seja concretizada com rapidez. A demissão do argentino já está sacramentada e será comunicada quando houver um novo comandante.

Tite estava em Porto Alegre, de onde participou da audiência virtual na Justiça de São Paulo que resultou no acordo com Neto.

Membros da comissão técnica do treinador ainda não receberam sinal formal vindo do empresário Gilmar Veloz de que qualquer negociação esteja em curso.

Desde que deixou a seleção brasileira, após a Copa 2022, Tite recebeu algumas sondagens, como das seleções de Equador e Coreia do Sul, mas não aceitou. Mesmo fora da seleção, Tite manteve residência fixa no Rio, morando na Barra da Tijuca, Zona Oeste.