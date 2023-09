JF Vôlei e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (29) às 20h no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos em partida válida pelo Campeonato Mineiro de Vôlei. O JF Vôlei ocupa, até o momento, o 5° lugar na competição com 3 pontos. Já o Sada Cruzeiro é o líder do campeonato, com 10 pontos. Os portões para o jogo se abrem às 18h.

As entradas podem ser adquiridas online ou presencialmente, no Centro de Ensino do JF Vôlei, na Rua Barão de Santa Helena, 535, no Centro, a partir das 14h, na Arena Vip, na Avenida Itamar Franco, 2.600, no Bairro São Mateus, em horário comercial e Gloss Store, Rua Braz Bernardino, 99, também em horário comercial.

Outro ponto físico também passa a vender ingressos: a ACE Jr, na Faculdade de Educação Física e Desportos, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os ingressos têm o valor de R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Ao todo, 3.500 ingressos estão sendo comercializados. No dia do jogo, haverá venda na bilheteria: R$40 a inteira e R$20 a meia entrada.