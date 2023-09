SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa onde Sergio Ramos mora em Sevilha, na Espanha, foi assaltada na última quarta-feira (20), segundo o jornal "ABC".

O QUE ACONTECEU

Ladrões teriam invadido a propriedade do jogador enquanto ele estava em campo, defendendo o Sevilla na partida contra o Lens, pela Champions League. Sua esposa, Pilar Rubio, também não estava na residência.

No local, estavam os quatro filhos do atleta e mais dois cuidadores. Segundo o jornal, nenhum deles foi ferido.

Na ação, os ladrões levaram relógios de luxo, joias, roupas de grife e dinheiro. A quantia estimada do roubo ainda não é conhecida.

O caso está sendo investigado pela polícia local, que ainda não deu informações a respeito dos suspeitos. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

CASO PASSADO E VOLTA AO SEVILLA

Esta não é a primeira vez que uma casa de Sergio Ramos é alvo de criminosos.

Em 2012, ladrões tentaram assaltar a residência do atleta em Madri, mas sem sucesso. Na ocasião, o zagueiro e seu irmão estavam no local.

Criado na base do Sevilla, Sergio Ramos voltou ao clube nesta temporada, após encerrar o seu contrato com o PSG.

Neste retorno ao clube espanhol, o zagueiro tem dois jogos disputados. Desde o dia do assalto, ele não entrou em campo, ficando fora dos relacionados contra o Osasuna e reserva no jogo com o Almería, ontem (26).

Tags:

Jornal