SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou, na tarde de quarta-feira (27), a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. A diretoria tomou a decisão após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na terça, na primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana.

O desempenho do time não vinha agradando. E o profissional de 71 anos convivia com problemas de saúde. Ele disse que terá de passar por uma cirurgia na clavícula, motivo pelo qual pouco foi visto à beira do gramado no último jogo.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras", diz a nota publicada pelo clube.

O texto afirma ainda que o treinamento do dia ficou sob responsabilidade da comissão técnica permanente do Corinthians. Dela faz parte Fernando Lázaro, que foi o técnico do time no começo do ano antes de ser rebaixado a auxiliar.