SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grande nome da seleção ao lado de Neymar, Vinícius Jr voltou a jogar futebol hoje depois de 33 dias machucado. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Real Madrid por 2 a 0 contra o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol.

Vini entrou aos dez minutos do segundo tempo e aparentemente não sentiu nada na coxa que o tirou dos últimos jogos.

Com a vitória, o Real Madrid soma 18 pontos e pula para a vice-liderança. Já o Las Palmas, com cinco pontos, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O JOGO

No primeiro tempo, o Real Madrid dominou a partida e criou diversas oportunidades de gol, mas o goleiro Valles, do Las Palmas, fez grandes defesas e manteve o placar zerado.

Gol do Real! Aos 47 minutos, Lucas Vázquez cruzou rasteiro para Brahim Díaz, que chutou cruzado e contou com um desvio na defesa adversária para marcar o primeiro gol do jogo.

Real 2 a 0: Aos 8 minutos do segundo tempo, Rodrygo cruzou para Joselu, que finalmente conseguiu mandar a bola para a rede e ampliou a vantagem do Real Madrid.

Depois disso, o Las Palmas tentou reagir e conseguiu ter mais posse de bola, mas não conseguiu criar grandes oportunidades.

Com a vantagem, o Real também não criou mais nenhuma grande chance.