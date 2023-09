SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Darío Benedetto, carrasco do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores de 2018, reencontra o Alviverde quase cinco anos depois em uma momento bem diferente da sua carreira.

Benedetto é a última opção de camisa 9 no atual elenco do Boca. Cavani virou o titular da equipe desde que foi contratado, mas antes o comandante do ataque era Miguel Merentiel, ex-Palmeiras que está emprestado ao Boca, e faz boa temporada. Benedetto está atrás dos dois atacantes uruguaios.

Darío tem 31 jogos e apenas 8 gols na atual temporada. Seus números não deixam a desejar na comparação com seus concorrentes: Cavani tem 1 gol em 8 jogos, mas tem a grife de ser um jogador consagrado na carreira, e Merentiel tem 9 em 39 partidas (e é muito querido pela torcida). Alguns episódios nos últimos anos fizeram Benedetto cair no conceito do torcedor xeneize.

Carrasco do Palmeiras na Copa Libertadores de 2018. Benedetto começou os dois confrontos contra o Palmeiras no banco de reservas, e mesmo assim marcou três dos quatro gols do clube argentino naquele duelo -o Boca perdeu a final daquele ano para o River Plate.

POR QUE BENEDETTO PERDEU PRESTÍGIO?

Destaque pelo Boca fez Benedetto chegar à Europa. Em 2019, o jogador foi negociado com o Olympique de Marselha por 16 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões na época).

Sem sucesso, Boca recomprou o jogador. Benedetto não viveu grandes momentos no futebol francês e foi emprestado ao Elche (ESP), onde também não emplacou. O Boca decidiu recomprá-lo por cerca de 10 milhões de dólares em janeiro do ano passado.

Benedetto colecionou polêmicas desde sua volta e desgastou sua relação com a torcida. Em junho do ano passado, ele foi afastado pelo então técnico Sebastián Battaglia por faltar em um treinamento.

Vilão contra o Corinthians. Em julho, o Boca enfrentou o Alvinegro pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Benedetto jogou as duas partidas e perdeu um pênalti no tempo normal do jogo de volta e isolou seu chute na decisão por penalidades - sua equipe foi eliminada da competição. Ele foi muito criticado pela imprensa argentina e a torcida do Boca.

Soco em companheiro de time no mês seguinte. Outro episódio polêmico nesta volta de Benedetto ao Boca foram os socos na cara do zagueiro peruano Carlos Zambrano. O atacante agrediu o colega de time no vestiário da La Bombonera durante o intervalo de um jogo contra o Racing após uma discussão. Zambrano jogou o resto da partida com o rosto muito inchado.

Palmeiras e Boca se enfrentam nas próximas duas quintas-feiras. Primeiro em La Bombonera, dia 28, e depois no Allianz Parque, dia 5, sempre às 21h30.