SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na mira do Santos, Vanderlei Luxemburgo está livre no mercado após demissão do Corinthians. Ele pode ser opção caso o time perca para o Vasco, na Vila Belmiro, no próximo domingo (1º).

O coordenador esportivo Alexandre Gallo acredita que Luxa seria o nome ideal para sacudir o vestiário e dar novo ânimo aos jogadores.

Luxa tem experiência, além do perfil 'paizão'. Isso é bem avaliado internamente.

A facilidade em trabalhar com a base e revelar jovens também pesa para a escolha do nome. No Corinthians, por exemplo, Luxa lançou o zagueiro Murillo, vendido ao Nottingham (Inglaterra), o volante Gabriel Moscardo; os meias Ruan Oliveira, Matheus Araújo e Guilherme Biro, além de Pedro, vendido ao Zenit (Rússia).

Ainda não tem proposta na mesa e Gallo quer aguardar o desempenho e resultado contra o Vasco. Marcelo Fernandes está à frente do time e tem o apoio do elenco, que já anunciou estar "fechado" com o interino.

REJEIÇÃO

Luxemburgo não é um nome unânime no Santos. Em setembro de 2022, inclusive, o Comitê de Gestão do Santos vetou o treinador por quatro votos a dois.

Agora, o CG possui apenas quatro membros: o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, além dos conselheiros Dagoberto Oliva e Renato Hagopian. A reportagem apurou que Luxa teria dois votos contrários no mínimo. Em caso de empate, Rueda decide.

Nas redes sociais, a maior parte da torcida do Santos se mostra contrária e já iniciou a campanha #LuxemburgoNão.