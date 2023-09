RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Vasco prepara um bandeirão especial para o jogo contra o São Paulo, no dia 7 de outubro, que homenageará o Dia das Crianças e terá entre as imagens o menino Guilherme Gandra Moura, o Gui, de oito anos, que ficou 16 dias em coma e se tornou um xodó dos vascaínos.

Além de Gui, o bandeirão também terá outras duas crianças: Heitor Lopes Azeredo, de 10 anos e que é cadeirante; e Manoela, menina que participou da campanha de divulgação do uniforme dos "Camisas Negras".

O bandeirão de 40m x 27m, que está sendo elaborado pelo "Coletivo 98", também contará com a histórica frase "enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal", que ficou imortalizada pelo ex-presidente do clube, Cyro Aranha.

Para a confecção, o Coletivo 98 está realizando uma vaquinha com a meta de R$ 28.941,00. O grupo de torcedores promete realizar uma prestação de contas após o jogo.

Gui emocionou o Brasil com sua história. Ele possui uma doença genética rara, a epidermolise bolhosa.

O menino é vascaíno fanático e fã do atacante Gabriel Pec, que o abraçou e virou seu "melhor amigo".

Pec costuma visitar Gui, já entrou em campo com ele e foi em sua festa de aniversário.

O Coletivo 98 é um grupo de vascaínos criado para organizar mosaicos, bandeirões e festas da torcida cruzmaltina.

Foram eles que elaboraram o mosaico 3D "Resistiremos", exibido na partida contra o Coritiba.