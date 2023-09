SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um almoço marcado com o presidente Duilio nesta quinta-feira (28), Mano Menezes já foi rechaçado pelo mandatário do Corinthians em 2021, que chegou a dizer que o treinador não trabalharia no clube durante sua gestão.

"Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho não bate com a nossa", disse Duilio ao "ge", em 2021.

Na época da declaração de Duilio, o técnico Sylvinho estava pressionado pelos maus resultados e uma troca no comando passou a ser especulada. O presidente bancou a permanência do ex-lateral, que deixou o clube somente no começo de 2022.

MANO VIRA ALVO PRINCIPAL APÓS SONHO COM TITE

A busca por Mano Menezes veio após a diretoria do Corinthians tentar o retorno do técnico Tite, que está em negociações com o Flamengo.

Gilmar Veloz, empresário de Tite, esteve na Neo Química Arena no jogo contra o Fortaleza na última terça-feira (26) e disse a Duilio que o treinador toparia treinar um clube ainda em 2023.

Nesta quarta-feira (27), o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo e iniciou a busca por um novo comandante, com Tite sendo o alvo principal, mas sempre mantendo Mano Menezes como um "plano B".

Após não ter respostas positivas de Tite, o Corinthians, então, partiu de vez em busca de Mano, que almoçará com a cúpula corintiana e pode acertar seu retorno ao clube.

Segundo o colunista Bruno Andrade, do UOL, Mano e Duilio vão discutir os valores do acordo e os moldes do contrato. O treinador quer assumir o comando do time alvinegro .

DUAS PASSAGENS E TRÊS TÍTULOS

Mano Menezes foi o técnico escolhido pela diretoria do Corinthians em 2008 ? Andrés Sanchez era o presidente ? para ajudar a reerguer o clube, rebaixado à Série B no ano anterior. Com ele, o Timão foi campeão da segunda divisão e subiu com facilidade.

Em 2009, Mano levou o Corinthians às conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em um projeto que contou com a chegada de Ronaldo Fenômeno.

No ano seguinte, devido ao bom desempenho no time alvinegro, Mano Menezes foi o escolhido pela CBF para assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo da África do Sul e a saída de Dunga.

O treinador voltou a reencontrar o Corinthians em 2014, substituindo justamente Tite. Apesar de não conquistar nenhum título, ele deixou o clube com vaga na Libertadores do ano seguinte.

O contrato, no entanto, não foi renovado. O treinador não resistiu à troca na presidência do clube [Mário Gobbi para Roberto de Andrade] e não permaneceu.

Com 248 jogos à frente do clube, ele é o terceiro técnico que mais vezes comandou a equipe. Mano só fica atrás de Oswaldo Brandão (435) e Tite (378).