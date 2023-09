RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli comandou o terceiro treino da semana no Ninho do Urubu. Ainda sem conversas sobre uma demissão no Flamengo, o treinador segue a preparação para a rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo ainda conversa com Tite para ser o substituto do argentino no comando rubro-negro.

Enquanto a situação não se resolve, Sampaoli segue treinando o time. Ele continua sem receber qualquer respaldo ou notícia da diretoria sobre uma saída.

Os jogadores se reapresentaram na manhã desta quinta-feira (28). O time foi a campo e fez uma atividade na academia.

Até o momento, o argentino tem boas chances de comandar o time na partida de sábado (1º). O Flamengo enfrenta o Bahia às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada.

A semana vem sendo levada normalmente, mesmo com a demissão iminente. Apesar do estranhamento pela situação, os atletas vem trabalhando com o treinador. O Fla precisa garantira vaga na Libertadores pelo Brasileiro.

O Flamengo ainda faz um treinamento na sexta-feira para definir o time e fazer os últimos ajustes antes de enfrentar o Bahia.