SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está muito perto de acetar a contratação do técnico Mano Menezes para substituir Vanderlei Luxemburgo.

O Corinthians encaminhou um acordo com Mano na manhã desta quinta-feira (28) e aguarda o técnico no CT Joaquim Grava para acertar os últimos detalhes, assinar e comandar o treino desta tarde. O presidente Duilio Monteiro Alves conduziu a negociação.

O time alvinegro priorizava Tite, mas não avançou nas conversas e ouviu sobre a predileção pelo Flamengo. O alvo, então, passou a ser Mano Menezes.

Mano já esteve na mira de Duilio antes de Luxemburgo, mas optou pela permanência no Internacional. Agora ele está livre e animado para a terceira passagem pelo Parque São Jorge.

O treinador de 61 anos negociou com um time árabe e foi sondado pela seleção paraguaia, porém, continuou livre no mercado.

O grande desafio é vencer a Sul-Americana. O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, no último jogo de Luxa. No Brasileiro, o time é o 11º colocado.