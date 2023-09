SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Time Petrobras para o ciclo até as Olimpíadas de Paris foi apresentado nesta quinta-feira (28), em evento na sede da empresa, no Centro do Rio de Janeiro. A equipe conta com 45 nomes e o investimento será de R$ 12,5 milhões.

O evento contou com a presença de Jean-Paul Prates, presidente da companhia, e Adriana Samuel, ex-jogadora de vôlei de praia e gestora da equipe.

O atual quadro do Time Petrobras conta com 45 nomes, entre atletas olímpicos e paralímpicos.

É o maior número desde 2015, quando o projeto foi criado.

Os valores serão utilizados em ações como a disputa dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos que acontecem em Santiago, no Chile, entre 20 de outubro e 5 de novembro.

Adriana Samuel, medalhista em Atlanta 1996 e Sydney 2000, falou sobre a importância deste tipo de apoio aos atletas.

"Tenho uma vida dedicada ao esporte e sei da importância que meus patrocinadores tiveram nas conquistas das medalhas olímpicas. Só com esse apoio o atleta pode se dedicar exclusivamente aos treinos e melhorar a estrutura. Além da questão financeira, um apoio como esse da Petrobras, o atleta fica mais confiante, melhora a estima e estimula o atleta a buscar melhores resultados. Esse projeto se tornou um grande pilar na preparação dos olímpicos e paralímpicos.", disse.

Jean-Paul Prates fez um paralelo entre os desafios enfrentados pelos atletas e os da empresa.

"O Time Petrobras tem quase um paralelismo perfeito com a nossa missão. A Petrobras é construída por pessoas como vocês. Há treino, capacitação, logística, e um dia o resultado aparece. Que estiveram nas competições, saibam que estamos com vocês não apenas no patrocínio, mas na energia e sentimento também", ressaltou.

Veja lista completa:

Ana Sátila - canoagem slalom

André Stein e George Souto Maior - vôlei de praia

Augusto Akio - skate

Beatriz Souza - judô

Bruna Takahashi - tênis de mesa

Caio Souza - Ginástica artística

Carolina Santiago - Natação Classe S12

Carol Naka - Boxe

Darlan Romani - Arremesso de peso

Duda e Ana Patrícia - vôlei de praia

Evandilson Neto - Canoagem

Felipe Hoo - Escala esportiva

Filipe Vieira - Canoagem

Flávia Saraiva - Ginástica Artística

Gabriel Bandeira - Natação Classe S14, SM14 e SB14

Giovanna Prada - IQFoil

Gui Caribé - Natação

Guilherme Costa - Natação

Guilherme Schimidt - Judô

Hugo Calderano - Tênis de mesa

Ícaro Miguel - Taekwondo

Izabela Rodrigues - Arremesso de peso / Lançamento de disco

Jessica Messali - Paratliato Classe PTWC1

Keno Marley - Boxe

Laura Amarao - Levantamento de peso

Letícia Oro - Salto em distância

Luan San - Breaking

Lucas Mozela - Natação Classe S9

Luisa Baptista - Tratlo

Marcus D'Almeida - Tiro com arco

Mateus Isaac - IQFoil

Milena Titoneli - Taekwondo

Raissa Machado - Lançamento de dardo Classe F56

Samuel de Oliveira - Natação Classe S5

Sophia Medina - Surf

Thalita Simplício - Atletismo paralímpico Classe T11

Thiego Marques - Judô Classe J2

Toquinha - Breaking

Tuany Barbosa - Arremesso de peso paralímpico Classe F57

Vitor Tavares - Parabadminton Classe SH6

Vitória Rosa - Velocista 100m e 200m

Viviane Jungblut - Maratona aquática

Ygor Coelho - Badminton