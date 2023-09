SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes falou pela primeira vez após acertar seu retorno ao Corinthians e prometeu que a Fiel Torcida vai "ver novamente uma equipe como gosta".

"Pode dar a garantia para o torcedor que ele vai ver novamente uma equipe como gosta de ver. Como as características das equipes que eu sempre dirijo, as características das equipes do Corinthians lá atras", afirmou.

"Sendo forte, como sempre foi, tendo o torcedor ao nosso lado, e sempre foi a marca do Corinthians, [para] a gente voltar a viver dias vitoriosos como a gente quer ver."

Mano também lembrou de outros períodos que teve à frente do clube. "Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, acho que a gente tem alguma coisa muito boa que foi deixada para trás".

O Corinthians anunciou nesta tarde a contratação de Mano Menezes até o fim de 2025. Ele será o substituto de Vanderlei Luxemburgo, demitido ontem.

O treinador vai para a sua terceira passagem pelo Alvinegro paulista. Ele já conquistou três títulos com o clube do Parque São Jorge: o da Série B, o do Paulistão e da Copa do Brasil.

Mano já comandou o treino desta quinta. O Corinthians segue a preparação para o clássico contra o São Paulo, no sábado (30), no Morumbi, pelo Brasileirão.