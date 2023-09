SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou nesta quinta-feira (28) a turbulenta passagem de Jorge Sampaoli, 63, pelo Flamengo. O treinador argentino foi demitido pelo clube com o qual havia assinado contrato em abril deste ano.

Em um breve comunicado, a agremiação informou que "o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira."

A saída dele ocorre no momento em que avança a negociação da diretoria rubro-negra pela contratação de Tite, treinador que comandou a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo.

Sampaoli comandou o time carioca em 39 jogos, nos quais nos quais nunca manteve a mesma escalação de uma partida para outra. Acumulou 20 vitórias, 11 empates e oitos derrotas, além de fracassos nos dois principais objetivos do clube na temporada: a busca pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Ele chegou a correr risco de sair antes mesmo da final contra o São Paulo, mas resistiu. Novamente ficou com corda do pescoço depois da derrota no jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0. O clima para ele no clube era tão ruim que nem mesmo em caso de título sua permanência era esperada.

No torneio continental, o fracasso foi ainda mais precoce, com a queda nas oitavas de final. Além disso, o Flamengo está apenas na sétima posição do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líder Botafogo.

Os resultados em campo refletiam o clima tenso fora dele, como a agressão sofrida por Pedro, vítima de um soco dado por Pablo Fernández, um dos auxiliares de Sampaoli --demitido depois do caso--, além da troca de agressões entre Gerson e Varela em um treinamento. Até Marcos Braz, vice-presidente do clube, teve uma briga com um torcedor em um shopping center do Rio de Janeiro.

A cada nova crise, somadas aos resultados ruins em campo, a demissão de Sampaoli era cogitada e, nos últimos dias, tornou-se uma questão de tempo --e dinheiro. A multa rescisória do treinador está avaliada 1 milhão de euros (R$ 9,5 milhões). No início do contrato, o valor era 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões), mas e vinha diminuindo conforme os dias trabalhos por ele.

A oficialização da saída do técnico argentino abre caminho para Tite ser contratado. O treinador costuma dizer que não negocia com clubes que tenham treinadores sob contrato por uma questão de respeito.

Também de olho no trabalho dele, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo na quarta-feira (27) para tentar trazer de volta o técnico com o qual viveu um dos períodos mais vitoriosos da história do time, mas não teve uma sinalização positiva dele.

Na última terça-feira (26), o ex-treinador da seleção brasileira já havia desembarcado no Rio de Janeiro, onde foi ouvir a proposta dos dirigentes do Flamengo.

O Corinthians acabou se acertando com Mano Menezes, anunciado nesta quinta-feira. O Flamengo, por enquanto, ainda não oficializou a chegada de Tite. Depois da demissão de Sampaoli, isso agora parece cada vez mais iminente.