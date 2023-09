PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional estudam fazer proposta pelo atacante Bruno Henrique, cujo contrato com o Flamengo acaba no fim do ano. A dupla gaúcha observa o desfecho da negociação de renovação e esperam uma brecha para tentar a contratação do jogador de 32 anos.

O QUE ACONTECEU

Bruno Henrique está em negociação de renovação de contrato com o Flamengo. Após algumas tentativas, clube e jogador ainda não chegaram a um acordo.

Enquanto isso, Grêmio e Inter sondaram o estafe do atleta e aguardam abertura para formalizar proposta.

Bruno Henrique já poderia assinar um pré-contrato que garanta sua transferência em 2024. Contudo, dá prioridade ao Fla.

Os times de Porto Alegre, segundo apurou o UOL, respeitam a negociação dele com o clube que defende atualmente e só vão partir para proposta caso as tratativas tenham se encerrado, ou o jogador sinalize que gostaria de sair.

Tal situação ainda não aconteceu para nenhum dos clubes do Sul.

NO GRÊMIO

Renato Gaúcho é apreciador das qualidades de Bruno Henrique, com quem trabalhou no próprio Flamengo.

O treinador deu aval e gostaria da chegada do atacante para reforçar o sistema ofensivo gremista. O próprio treinador já confirmou publicamente interesse no atleta.

O Tricolor vasculha desde já um homem de frente, pois sabe que perderá Luis Suárez em 2024.

O uruguaio irá para o Inter Miami, dos Estados Unidos, atuar ao lado de Lionel Messi.

NO INTER

O Colorado enxerga Bruno Henrique como companheiro ideal para Enner Valencia no ataque.

Eduardo Coudet costuma montar o time com Alan Patrick mais avançado atualmente, mas poderia rever a movimentação caso tivesse um jogador com essas características para utilizar.

A boa campanha na Libertadores e a expectativa por um 2024 sólido estão entre os argumentos do time vermelho.

Ainda que tenha eleição em dezembro, um movimento deste tamanho não seria um problema mesmo em um período de transição no poder.

OUTRO INTERESSADO

Como informou o UOL, o Palmeiras também está interessado na contratação de Bruno Henrique.

O técnico Abel Ferreira gostaria de contar com o jogador, também elogiado pela presidente Leila Pereira.

O Alviverde deve se movimentar mais no mercado da bola para 2024, com ao menos três reforços importantes.

EBULIÇÃO NO FLAMENGO

Enquanto isso, o Flamengo passa por um momento de incerteza e isso atinge as negociações para renovação de contratos.

Na noite de ontem, a demissão do técnico Jorge Sampaoli foi confirmada. Tite é o mais cotado para assumir o comando do time.