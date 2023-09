SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador do Nice, Alexis Beka Beka, de 22 anos, teve surto na França na manhã desta sexta-feira (29) e precisou ser contido por bombeiros.

Beka Beka parou o carro no viaduto Magnan da autoestrada A8, em Nice, e ameaçou pular de uma altura de cerca de 100 metros.

A polícia e os bombeiros foram até o local para convencer o jogador a não pular. Além deles, o clube francês enviou um psicólogo para ajudar na situação.

Após alguns minutos de conversa, Beka Beka foi atendido pelas autoridades e retirado do local em segurança.

O Nice manteve o treino, mas pediu a retirada dos jornalistas que estavam no CT e a coletiva de imprensa prevista para hoje foi adiada.

QUEM É ALEXIS BEKA BEKA?

O jogador foi considerado uma das grandes esperanças do futebol francês quando se estreou profissionalmente com apenas 18 anos, em 2019.

Seu progresso tomou um rumo ainda mais acelerado em 2021, quando foi convocado para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Apesar campanha ruim da França, Beka Beka chamou atenção do Nice, mas optou por assinar pelo Lokomotiv Moscou. Por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia, o jogador deixou o país e acertou com o clube francês.

Na última temporada ele atuou em 24 partidas, mas ainda não entrou em campo nesta.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.