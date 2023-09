SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil estreou neste sábabdo (30) no Pré-Olímpico de vôlei masculino e venceu o Qatar por 3 sets a 0. A partida aconteceu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição vale classificação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

As parciais foram 25/16, 25/19 e 26/24. A seleção brasileira mostrou superioridade nos dois primeiros sets e viu um cenário equilibrado na última sessão, conquistando uma vitória importante no primeiro jogo do torneio.

O resultado faz com que o Brasil lidere o Grupo A por enquanto, já que seus adversários ainda jogam nesta tarde. Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha e Ucrânia também fazem parte da chave.

A seleção volta à quadra neste domingo (1º) contra a República Tcheca, às 10h (de Brasília). Vale lembrar que são sete rodadas no total e os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a classificação para Paris-2024.

Alan Souza e Darlan festejaram a vitória, assumiram uma decaída no terceiro set e elogiaram a torcida que compareceu ao ginásio. As entrevistas foram dadas após o jogo, ao sportv 2.

"Começamos a partida muito bem, no terceiro set tivemos alguns erros que a gente não esperava acontecer. Mas o coletivo se sobressaiu, principalmente com o pessoal que saiu do banco. Conseguimos jogar bem e finalizar com uma linda defesa e um belo ataque do Lucarelli", disse Alan Souza.

"A torcida é muito calorosa, eu não esperava que seria assim. Eu tenho um jeito mais explosivo, eu grito quando faço ponto, chamo a torcida. E a torcida veio com os atletas, adorei essa atmosfera", afirmou Darlan.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou o primeiro set da melhor forma, com vantagem no placar e muita eficácia nos bloqueios. O time realizou uma sessão tranquila, com 15 pontos de ataque e apenas dois erros. Apesar de contra-ataques e recepções um pouco ansiosas, a equipe de Renan Dal Zotto liderou as ações (25/16).

O segundo set iniciou com o Qatar na frente, porém não precisou de muito tempo para o Brasil reverter o cenário. A sessão foi mais equilibrada e, mesmo com uma mudança tática importante, com Honorato no oposto sendo mais exigido, a recepção seguiu como um problema para a seleção. O destaque ficou para Alan Souza, com seis pontos (quatro ataques, um bloqueio e um saque).

A seleção brasileira sentiu a pressão, recuou no desempenho e sofreu para fechar o terceiro set. O time chegou a abrir 7 a 1 na última parcial, mas pecou no volume de jogo e viu o Qatar começar uma perseguição na contagem. A virada de chave do Brasil foi quando entraram Cachopa e Darlan, que deram um gás, empataram e garantiram o triunfo (26/24).