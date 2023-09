SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encerrou a preparação para o jogo contra o Vasco com apoio e muita festa da torcida. A partida é um confronto direto para o Peixe tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Santos realizou neste sábado (30) um treino aberto na Vila Belmiro, palco do jogo, e contou com as arquibancadas cheias. Os torcedores fizeram a festa com bandeirões, sinalizadores e cantos.

A equipe vai a campo contra o Vasco no domingo (1º), a partir das 16h (de Brasília). O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo contra o Vasco é um confronto direto para tentar escapar do rebaixamento. Antes do início desta rodada, o Alvinegro praiano figura no 18º posto da tabela, com 24 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o 15º, com 26.