RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo recebeu o time com protestos e xingamentos antes de a bola rolar contra o Bahia. Foi o primeiro encontro depois da perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo.

Os torcedores xingaram o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol, Marcos Braz, enquanto o time se preparava para iniciar a partida.

Em seguida, os rubro-negros cantaram "time sem vergonha" e pediu respeito da equipe.

Havia duas faixas de protesto no Setor Norte com os dizeres "respeitem a nação" e "direito a voto já". O Fla terá eleições no fim do ano que vem.

O público no Maracanã foi abaixo do normal para os padrões do Flamengo. O clube tem mais de 53 mil de média.

No aquecimento foi possível ouvir alguns aplausos. No nome dos jogadores no telão, Bruno Henrique foi o mais comemorado.

Esse foi o primeiro jogo no Maracanã depois de o Fla perder a Copa do Brasil para o São Paulo no último domingo. Jorge Sampaoli foi demitido durante a semana, mas a insatisfação com a diretoria permanece.