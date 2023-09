SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, o Cuiabá venceu o Fluminense pelo placar de 3 a 0, neste sábado (30), na Arena Pantanal, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Clayson , Alan Empereur e Fernando Sobral, todos no segundo tempo, foram os autores dos gols do Cuiabá.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Martinelli recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

Depois de seis jogos, o Cuiabá voltou a vencer e subiu para a 11ª posição, com 32 pontos.

A derrota do Fluminense manteve a equipe na 6ª colocação, somando 41 pontos.

O time carioca jogou com um time reserva, mirando o confronto de volta da semifinal da Libertadores diante do Internacional.

O JOGO

A primeira etapa foi de dar sono. Mas tudo mudou quando Martinelli foi expulso aos 39 minutos do 1º tempo e o Cuiabá se lançou ao ataque.

Em 10 minutos, o Cuiabá anotou dois gols no segundo tempo e definiu a vitória.

Erros e mais erros. O Fluminense fez um partida fraca e foi uma presa fácil jogando com o time reserva.

LANCES IMPORTANTES

Quase! Na melhor chance do Flu, Samuel Xavier apareceu livre no meio e soltou a bomba, a bola passou próxima a trave esquerda do goleiro Walter.

Errou feio. Já amarelado, Martinelli fez falta em Raniele no meio de campo e tomou o segundo cartão amarelo.

Milagre! No último lance da primeira etapa, Clayson cruzou para Deyverson, que ganhou da zaga, cabeceou com força e Pedro Rangel fez uma tremenda defesa.

1 a 0. David Braz e Diogo Barbosa se enrolaram com a bola no campo de defesa, Ronald aproveitou e cruzou na medida para Clayson abrir o placar.

Golaço. Ronald cruzou na área, Deyverson cabeceou todo torto, mas a bola sobrou para Alan Empereur acertar um lindo chute e ampliar para o Cuiabá.

De fora da área, Fernando Sobral soltou o pé para fazer o 3 a 0 e fechar a conta. Deyverson fez o quarto gol, mas foi anotado o impedimento na origem do lance.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 3x0 Fluminense

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Uendel (Rikelme), Raniele, Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Ronald (Filipe Augusto), Derik Lacerda (Wellington Silva), Clayson (Jonathan Cafu), Deyverson. T.: António Oliveira

FLUMINENSE

Pedro Rangel; Samuel Xavier, Marlon (joão Neto), David Braz, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Martinelli, Lima, Daniel (Felipe Andrade); Yony González (Lelê), Leo Fernández (Alexsander). T.: Fernando Diniz

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva - MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira - MG e Leonardo Henrique Pereira - MG

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG (VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU), Thiago Santos (FLU), Lucas Mineiro (CUI), Alan Empereur (CUI), Lima (FLU), Fernando Sobral (CUI)

Cartões vermelhos: Martinelli (FLU),

Gols: Clayson (CUI), aos 11 do 1º tempo (1-0); Alan Empereur, aos 18 do 2º tempo (2-0); Fernando Sobral, aos 40 do 2º tempo (3-0)