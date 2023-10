SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona quer contar com o meio-campista Gabriel Moscardo, do Corinthians, em 2024. A informação é do jornal espanhol "Sport".

Deco, diretor de futebol do Barcelona, já está em contato com o Corinthians. O dirigente, segundo o periódico espanhol, já quis contratar Moscardo em junho, antes de ele se destacar entre os profissionais da equipe alvinegra.

Gabriel Moscardo completou 18 anos na última quinta-feira (28). Agora, ele pode atuar fora do Brasil. Assim, uma possível contratação poderia tirar o atleta do Corinthians assim que fosse concluída.

Os analistas do Barcelona entendem que Moscardo se encaixa no estilo de jogo do time. Além disso, a avaliação da comissão técnica é que o time só tem um jogador da mesma função: Oriol Romeu.

Para contar com Moscardo, o Barcelona terá concorrência. Chelsea e Nottingham Forest aparecem como principais interessados até agora já demonstraram interesse.

Os Blues tentaram tirar Moscardo do Corinthians na última janela de transferências, encerrada em 1º de setembro. O clube fez duas propostas, a maior delas de 21 milhões de euros (cerca de R$112 milhões).

A convocação para a seleção olímpica aumentou a visibilidade de Moscardo. Antes mesmo de completar 18 anos, o meio-campista foi chamado para um amistoso da seleção brasileira sub-23 contra Marrocos. Ele ficou no banco de reservas e entrou durante a partida, que terminou com vitória dos africanos.

Moscardo tem 15 jogos no Corinthians. Ele foi promovido à equipe profissional por Vanderlei Luxemburgo e assumiu a titularidade.

