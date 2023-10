SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Vasco, Ramón Díaz, lamentou a goleada de 4 a 1 sofrida para o Santos, neste domingo (1º), pelo Brasileirão. Mas preferiu sublinhar os resultados recentes do time, que até saiu da zona do rebaixamento.

"Foi uma situação muito desafortunada para nós o pênalti. Porque abriu a partida e tivemos que nos arriscar mais no ataque. Mas eu me sinto orgulhoso do time, do grupo, de tudo o que estamos fazendo, porque nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. Ninguém diria que ganharíamos as partidas que ganhamos. Isso é uma luta constante até o final. Vamos seguir até o final. Falta muito tempo. Vamos ter que corrigir erros que cometemos e não podemos cometer", afirmou o argentino.

Confusão durante o jogo. "Lamento também a expulsão de Medel porque é um jogador importante para nós. Foi uma ação dos dois grupos, que estão lutando por coisas importantes. A reação não foi boa da parte de todos. Nem do Santos e nem de nós. Vamos continuar competindo. Não estamos derrotados. Ao contrário. As portas estão abertas para seguirmos lutando. Temos coragem, vontade de seguir. Entusiasmo".

Entrada de Payet no segundo tempo

"Eu pensei que seria um jogo mais de posse. Lamentavelmente, depois da expulsão de Medel, tivemos que mudar, a equipe se desordenou. Uma desordem tática. E depois, ficou mais difícil. São situações que no futuro não podemos passar para sermos competitivos até o final".

Desorganização

"O time sofreu um pênalti em uma situação fácil. Não foi em uma ocasião em que te superam. É mais difícil recompor tudo. Mas é parte do futebol. Nessa instância, cada ponto que se disputa é importante. Vamos corrigir os erros. Estamos tristes por termos perdido, mas ganhamos três dos últimos quatro jogos".

Recado para a torcida

"A mensagem é muito clara da minha parte e dos jogadores. Estamos fazendo muito esforço e trabalhando muito para sair dessa situação. Com o apoio da torcida, no nosso estádio, vamos lutar. Agradeço a todos que nos acompanham".