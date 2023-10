SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino mostrou poder de reação atuando em sua casa, venceu os reservas do Palmeiras de virada por 2 a 1 e, de quebra, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Endrick iniciou a contagem, mas Sasha e Eric Ramires, já no 2° tempo, decretaram a vitória dos mandantes, neste domingo (1º).

O resultado deixa a equipe de Pedro Caixinha com 45 pontos, um à frente do time de Abel Ferreira, que caiu para 4°. O Botafogo lidera com 51 pontos e joga nesta segunda (2).

Bragantino e Palmeiras voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo (8). O time do interior encara o Athletico fora de casa, enquanto o alviverde tem clássico contra o Santos - antes disto, no entanto, os comandados de Abel decidem a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve três bolas na trave e foi de domínio do Bragantino... até os 14 minutos, quando Endrick abriu o placar para o Palmeiras ao aproveitar contra-ataque puxado por Jhon Jhon. Desde então, os visitantes melhoraram e tiveram chance de ampliar. Os donos da casa também conseguiram atacar, mas pecaram nas finalizações.

Na etapa final, Richard Ríos errou ao esticar o braço em cruzamento e gerou, em pênalti, o empate. Os mandantes tentaram pressionar nos minutos finais e foram premiados: Eric Ramires, já perto dos acréscimos, virou o jogo e decretou a vitória.

GOLS E DESTAQUES

Reservas acuados. O Bragantino iniciou a partida acelerando as jogadas e incomodando os palmeirenses: logo no primeiro minuto, Lucas Evangelista girou na entrada da área e assustou em chute de fora. Pouco tempo depois, Sasha apareceu nas costas de Naves em cruzamento da esquerda e acertou a trave -Lomba ainda fez dois milagres aos 12 minutos.

Quem não faz, toma. Pressionados, os visitantes foram cirúrgicos e abriram o placar em contra-ataque aos 14 minutos: Jhon Jhon, ainda do campo de defesa, deu lindo passe em profundidade para Endrick, que disparou no meio dos zagueiros, deixou Cleiton pelo caminho e empurrou para as redes: 1 a 0.

Luís Guilherme aparece (e quase amplia). O gol serviu para o Palmeiras "gostar do jogo" - e assustar com Luís Guilherme. Primeiro, ele fintou Juninho Capixaba e obrigou o goleiro adversário a trabalhar, e depois carimbou a trave em nova finalização, desta vez de fora da área. Breno Lopes, já na casa dos 24 minutos, também acertou o poste.

Chute bizarro. O Bragantino esboçou uma melhora pouco antes do intervalo e, por um detalhe, não igualou o marcador: Vitinho acionou Sasha, recebeu livre dentro da área e errou o chute de maneira inacreditável, gerando alívio aos palmeirenses presentes no Nabi Abi Chedid.

Richard Ríos erra, e Palmeiras é punido. O 2° tempo ensaiava um equilíbrio até os 13 minutos, quando Juninho Capixaba cruzou da ponta esquerda e Richard Ríos esticou o braço na tentativa de cortar o cruzamento. Wagner do Nascimento Magalhães não titubeou e assinalou pênalti, que foi convertido com força por Sasha: 1 a 1.

Borbas entra e inferniza. Pedro Caixinha aproveitou o empate para colocar seu time ainda mais à frente, acionando Thiago Borbas ao lado do meia Matheus Gonçalves. Não demorou para o atacante uruguaio incomodar a zaga rival: primeiro, ele aproveitou bobeada de Lomba e ficou no quase, e depois cabeceou rente à trave dos visitantes.

Eric Ramires marca e desafoga. O jogo era truncado até os minutos finais, mas Eric Ramires surgiu e garantiu a vitória do time de Bragança Paulista. O meia, que entrou no lugar de Jadsom, apareceu nas costas da zaga em cruzamento de Juninho Capixaba - que contou com desvio de Lucas Evangelista - e superou Lomba: 2 a 1.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Aderlan, Lucas Evangelista, Cleiton (BGT); Vanderlan (PAL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Endrick (PAL), aos 14 min do 1° tempo; Sasha (BGT), aos 15 min do 2° tempo; Eric Ramires (BGT), aos 44 min do 2° tempo

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Matheus Gonçalves), Jadsom (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Helinho (Thiago Borbas), Sasha (Gustavinho) e Vitinho (Bruninho). T.: Pedro Caixinha

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan (Ian); Fabinho (Jaílson), Richard Ríos e Jhon Jhon; Luís Guilherme (Kevin), Breno Lopes (Kauan Santos) e Endrick (Flaco López). T.: Abel Ferreira