RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá uma semana livre de treinamentos antes do jogo diante do Corinthians, no sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Mário Jorge, o interino já observou alguns dos principais problemas da equipe que deseja corrigir nos próximos dias. Enquanto isso, o Rubro-Negro aguarda Tite.

Mário Jorge pontuou fatores que ainda demandam melhora depois da vitória sobre o Bahia por 1 a 0 no Maracanã. Apesar do resultado, o time ainda não voltou a apresentar bom futebol.

O interino teve apenas um treino na véspera da partida. Os outros três foram comandados ainda por Jorge Sampaoli, que acabou demitido na quinta-feira.

"Tivemos uma condição bacana de controle de bola e circulação, mas poderíamos ter aproveitado melhor quando terminamos as jogadas, tanto pelos lados quanto em finalizações de média e longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, tentamos corrigir isso com vídeo no intervalo. Mas agora temos uma semana de trabalho", disse Mário Jorge.

Veja os pontos

Finalização: nos últimos cinco jogos, o Flamengo teve uma média de 3,8 finalizações no gol e balançou a rede apenas duas vezes. Uma das metas é melhorar o número de chances criadas e, consequentemente, o perigo que a equipe leva ao adversário.

Presença na área: diante do Bahia, os homens de ataque do Flamengo encontraram grande dificuldade de ocupar a área e só Pedro ficou esperando uma oportunidade. Esse tem sido inclusive um problema constante nas partidas, com bolas lançadas sem ninguém para receber ou pouca gente acompanhando jogadas para conclusão.

Vontade de vencer: uma das reclamações da torcida é uma suposta falta de vontade dos jogadores. Mário Jorge garantiu que quer recuperar a confiança do time. "Ninguém discute a qualidade do elenco do Flamengo Acho que temos que tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores. A gana e a vontade de vencer. Eles passaram por baques durante a temporada. É fato que a confiança pode estar trincada", disse Mário.

Escalação ideal: com somente um treino, Mário Jorge contou com a ajuda de outras pessoas do futebol para montar a escalação da equipe, repetindo basicamente o que aconteceu na Copa do Brasil. Ao final da semana, talvez seja possível ver mudanças. Ele também espera contar com Arrascaeta, além de Pedro e Bruno Henrique, que deixaram o jogo sábado sentindo.

"Por não ter tido tempo, a ideia foi tentar manter o que foi feito na final da Copa do Brasil. Tentei só ajustar alguns comportamentos. Agora é trabalhar e tentar construir alguma coisa para o próximo jogo, se eu estiver lá, para jogar um pouco melhor do que jogamos hoje. A escalação foi um trabalho nosso, da comissão técnica, com Juan, Fabinho, Spindel. A gente escuta todo mundo para tomar a melhor decisão."

Jogadores: o treinador destacou a importância de recuperar jogadores, além dos fatores mais táticos. Ele citou nominalmente Ayrton Lucas, Wesley, Everton, Pedro e Gabi durante a entrevista pós-jogo.

E o treinador?

O Flamengo espera ter avanços nesta semana sobre a situação de Tite. O clube aguarda uma resposta concreta do treinador.

Internamente já se trabalha com Mário Jorge no comando contra o Corinthians. Se o acerto acontecer na semana, o treinador assume para trabalhar na Data Fifa.

A diretoria mantém a confiança de ter o treinador para os últimos meses de 2023 e na próxima temporada. Caso não aconteça, já traça outros planos ainda sigilosos.

A prioridade é Tite. A semana pode ser crucial para entender a situação.