RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná vai investigar e apurar um suposto ato racista no Estádio Couto Pereira. Dois torcedores do Coritiba imitaram um macaco em direção à torcida do Athletico.

O caso aconteceu durante o clássico da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (1).

A Polícia confirmou que busca localizar os suspeitos. "A PCPR está investigando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer os fatos, identificar e localizar os suspeitos", disse em nota ao UOL.

O vídeo viralizou nas redes sociais. As imagens mostram uma pessoa com a camisa verde do Coritiba andando em direção ao setor visitante fazendo o gesto de macaco. Atrás dele outro homem de camisa branca do clube faz o mesmo.

Os seguranças nada fizeram com os dois homens. Um deles anda bem em direção a eles.

A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) já solicitou os registros internos ao Coritiba para investigar o caso.

Durante a partida, o Coritiba venceu o Athletico por 2 a 0. Antes da partida, Um confronto entre torcedores dentro de um terminal de ônibus deixou pelo menos duas pessoas feridas.