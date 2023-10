SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A partida entre o time saudita Al-Ittihad, de Karim Benzema e Fabinho, e o clube iraniano Sepahan foi adiada na tarde de desta segunda-feira (02) devido à uma polêmica estátua de um general iraniano. O confronto era válido pela Liga dos Campeões da Ásia e seria realizado no Estádio Naghsh-e Jahan, em Isfahan, no Irã.

O Al Ittihad se recusou a entrar em campo devido à "presença de elementos políticos no campo de jogo que não têm nada a ver com futebol". A informação é do jornal espanhol AS.

Uma estátua do general iraniano Qassim Soleimani foi colocada na área dos bancos de reserva. O clube saudita solicitou que o busto fosse removido, o que foi negado pelo time iraniano.

Com isso, o time de Benzema e Kanté deixou o estádio e retornou para a Arábia Saudita.

Ainda não se sabe se a partida será remarcada ou se o confronto será cancelado, com três pontos para o Ittihad.

Desde 2016, clubes da Arábia Saudita e Irã não se enfrentavam em seus respectivos países por questões diplomáticas entre eles.