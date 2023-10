SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De contrato renovado com a Mercedes, Hamilton hoje poderia estar fechado com a Ferrari. Em entrevista ao portal "Blick", o britânico admitiu que já teve conversas casuais com a escuderia italiana.

"Nunca [recebeu oferta]. Ok, definitivamente tivemos algumas conversas irrelevantes. Conheço muita gente boa lá. Mas nunca me senti pronto para me mudar para a Itália",disse o piloto, em entrevista ao portal "Blick"

O QUE MAIS ELE DISSE?

'Briga' para renovar com a Mercedes: "Esta não foi a primeira vez que nós dois [Hamilton e Toto Wolff] discutimos e discutimos detalhes por horas. Sempre sob o lema: De quinta a domingo pertenço exclusivamente à Fórmula 1".

Voltaria à F1 após aposentadoria?: "Isso não vai acontecer comigo. Quando acabar, acabou. Não consigo imaginar ficar no paddock ou na garagem sem entrar no carro. Mas como eu disse antes: nunca diga nunca".

Max Verstappen: "Tudo o que posso dizer é que continue fazendo o que está fazendo. E Max está atualmente fazendo um trabalho extraordinário na Red Bull".

TEMPORADA ATUAL E RENOVAÇÃO COM A MERCEDES

Com 190 pontos, Hamilton é o atual terceiro colocado no mundial de pilotos da Fórmula 1.

O britânico não venceu nenhuma corrida nesta temporada, mas foi pole position no GP da Hungria, sendo ultrapassado por Verstappen na primeira curva.

Após um longo período de especulações sobre o futuro, Hamilton assinou sua renovação de contrato com a Mercedes até 2025.

Caso cumpra seu contrato até o fim, o britânico se tornará o piloto com mais temporadas atuando em uma mesma equipe, chegando a 13. Schumacher, com 11 na Ferrari, e o próprio Hamilton com a 11ª pela Mercedes em 2023, dividem o recorde atualmente.