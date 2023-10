SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Jair, destaque da Copinha e joia do Santos, está próximo de retornar aos gramados. O jovem pode ganhar alguns minutos no clássico contra o Palmeiras, na Arena Baerueri, no domingo, às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, após nove meses parado.

Marcelo Fernandes pode dar alguns minutos a Jair no segundo tempo contra o Palmeiras. O zagueiro precisa ganhar ritmo de jogo, mas o técnico não quer pressioná-lo em um clássico fora de casa e por isso deve ir com João Basso e Messias no time titular.

Jair tem demonstrado confiança nos treinos, como nas divididas e no mano a mano. Marcelo Fernandes tem observado o garoto de 18 anos e passado confiança.

Vale lembrar que o setor defensivo está desfalcado: Alex, em recuperação de cirurgia, e Dodô, suspenso, são baixas.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Jair foi reintegrado ao grupo há duas semanas, mas não esteva em condições de jogo. Nesse período, treinou com bola e foi liberado para treino com contato, junto do grupo.

Jair sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito durante a derrota por 3 a 0 para o Santo André, pela Copinha. Na época, o defensor foi substituído ainda no primeiro tempo.

Ainda no processo de recuperação, o Santos cogitou descê-lo para o sub-20 com a intenção de recuperar o ritmo de jogo e a parte física, mas, como o time tem jogado frequentemente em gramados sintéticos, a ideia foi descartada.

Os médicos, segundo apurou o UOL, querem que a primeira experiência pós-lesão de Jair seja em gramado natural para evitar possíveis novas lesões. A rotina do zagueiro no CT Rei Pelé é em gramado natural.

O próximo jogo do Santos na Vila Belmiro será apenas dia 19 de outubro, contra o Bragantino. O Peixe está em 15º na tabela do Brasileirão, com 27 pontos.

