SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fortaleza viveu uma noite histórica diante do Corinthians. Com mais de 60 mil torcedores no Castelão, o Leão do Pici venceu com autoridade e chegou à tão sonhada final da Sul-Americana. Isso seis anos depois de ter saído da Série C e acumulado feitos inéditos pelo caminho.

DA SÉRIE C À FINAL CONTINENTAL

O Fortaleza disputava a terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2017. O time cearense foi vice-campeão naquele ano e deu início a uma ascensão meteórica.

Foram dois acessos seguidos para retornar à elite do futebol brasileiro. Com Rogério Ceni, o Leão do Pici conquistou a Série B de 2018, o primeiro título nacional de sua história.

O clube se manteve na Série A e decolou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. No cargo desde 2021, o técnico argentino implementou seu estilo de jogo e deu sequência às glórias recentes. O treinador também passou por momentos de baixa e foi mantido pela diretoria.

Desde então, o clube vem acumulando façanhas. Foi semifinalista da Copa do Brasil e terminou no G4 do Brasileirão em 2021, conquistando a classificação para a Libertadores pela primeira vez ?inclusive chegando às oitavas do torneio em 2022.

O Fortaleza se tornou em 2023 o primeiro time nordestino a chegar na semifinal da Sul-Americana neste formato ? e agora a vaga na final. O CSA disputou a decisão da Copa Conmebol em 1999, o torneio seria equivalente à Sula.

O Leão do Pici conquistou a Copa do Nordeste duas vezes (2019 e 2022) nos últimos anos e é o atual pentacampeão cearense.

A POSSÍVEL COROAÇÃO

O título inédito da Sul-Americana pode ser o clímax do sucesso recente do Fortaleza. O clube terá pela frente o vencedor do duelo entre LDU e Defensa y Justicia ? o time equatoriano venceu a ida por 3 a 0, mas vaga será decidida hoje na Argentina.

O clube vive êxtase pela classificação, mas mantém os pés no chão para continuar escrevendo a história. "É uma noite histórica para todos. Estamos aqui presenciando tudo isso e fazendo historia, colocando nosso nome na história. Daqui a 10, 20 anos vamos ver o tamanho do feito que fizemos", afirmou Pikachu, autor do primeiro gol contra o Corinthians.

O último capítulo da campanha na Sul-Americana será no dia 28 de outubro. A final será disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este/Maldonado, no Uruguai, com capacidade para 25 mil pessoas.