SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, usou suas redes sociais para anunciar que Uruguai, Argentina e Paraguai vão sediar as partidas de abertura da Copa do Mundo de 2030.

"Acreditamos sempre. A Copa do Mundo do Centenário de 2030 começa onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura do Mundial Centenário", escreveu.

Alejandro também citou que o Mundial da Fifa de 2030 será realizado em três continentes, América do Sul, Europa e África.

Os outros países que também vão sediar o Mundial são Portugal, Espanha e Marrocos. Eles faziam parte de uma candidatura conjunta que disputava com os sul-americanos.

Domínguez mencionou que, o que foi acordado com a Fifa, é que Argentina, Uruguai e Paraguai vão sediar apenas as partidas de abertura de suas seleções. O restante do Mundial será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos.

"Acaba de se confirmar no Conselho da Fifa, que fez isso possível, e unir três continentes em uma festa linda do futebol. Acho que há muitos motivos para festejar e celebrar e, sobre tudo, reconhecer quem fez isso possível", disse em coletiva.

"O Mundial Centenário começa aqui, no Estádio Centenário. Vão acontecer três inaugurações, três festas, que vão acontecer nos três países [Uruguai, Paraguai e Argentina], não apenas três partidas", completou.

Domínguez publicou uma foto ao lado dos presidentes das federações dos três países envolvidos: Chiqui Tapia, da AFA, Ignacio Alonso Labat, da AUF, e Robert Harrison, da APF.

"Nosso país terá orgulho de sediar a partida inaugural da Argentina em 2030. Nós nos juntamos a esta celebração da Copa do Mundo!", escreveu Tapia.

"O trabalho em equipe é o caminho para realizar grandes sonhos e este é o caminho para toda a América do Sul. Parabéns, Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia e Ignacio Alonso", publicou Harrison.

"A Copa do Mundo volta para onde tudo começou! Parabenizo e agradeço a todos que trabalharam para isso!", compartilhou Labat.

