RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Desfalque no último jogo, Arrascaeta aumentou as chances de jogar pelo Flamengo contra o Corinthians. O meia treinou com bola nesta quarta-feira (4) e espera se juntar ao grupo nos próximos dias para entrar em campo sábado (7).

Arrascaeta fez trabalhos internos na academia nos últimos dois dias sob orientação da fisioterapia.

Nesta quarta, fez trabalho com bola e circuitos no campo. A expectativa do clube é que ele esteja à disposição sábado. O Flamengo enfrenta o Corinthians às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Flamengo espera que o uruguaio volte aos trabalhos com o grupo nos próximos dois treinos. O elenco ainda faz atividades no Ninho do Urubu na quinta e sexta-feira.

O meia ficou fora do último jogo contra o Bahia seguindo o planejamento de retorno gradual. Como retornou no sacrifício para a final da Copa do Brasil, o jogador seguiu a última etapa do tratamento.

Arrascaeta foi convocado para a seleção Uruguaia. Os jogos pelas eliminatórias são contra Colômbia, no dia 12, e Brasil, no dia 17.

Bruno Henrique e Pedro seguem treinando e não devem ser problema para a partida. Os dois sentiram e foram substituídos no jogo do Maracanã, mas se reapresentaram normalmente.