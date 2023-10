RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo pode definir a situação de Bruno Henrique nos próximos dias. A diretoria rubro-negra vai se reunir com o empresário do jogador no próximo sábado (7), em São Paulo, para tratar da renovação de contrato.

O atacante tem contrato até dezembro deste ano e aguarda o Flamengo para definir o futuro.

Bruno Henrique já foi procurado por outros clubes, mas segue dando prioridade ao Flamengo. Equipes como Palmeiras e Grêmio já sinalizaram o interesse.

O clube fez uma primeira proposta e o jogador pediu três anos de contrato. A diretoria ainda não respondeu a contraproposta.

A expectativa é que esse encontro faça a situação avançar. Marcos Braz e Bruno Spindel vão participar da reunião. O Flamengo estará em São Paulo para o jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena às 21h (de Brasília) de sábado.

O caso de Bruno Henrique é diferente de outros jogadores com contrato até o fim do ano. O Flamengo já definiu que quer manter o jogador independentemente do treinador que vai assumir o clube.

A diretoria adotou cautela inicialmente com o atleta pelo retorno de grave lesão. Bruno Henrique, porém, rapidamente recuperou o alto nível e vem se destacando. O bom momento e a demora do Flamengo valorizaram ainda mais o jogador.