SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF negou o pedido do Santos e manteve os cartões ao meia Lucas Lima e atacante Soteldo. A dupla é desfalque para o clássico contra o Palmeiras, no domingo, às 16h, na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entidade explicou que não pode alterar a súmula e que somente o árbitro tem poder de definição. O time alvinegro entrou com pedido para reverter o cartão da dupla após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na Vila Belmiro, no último domingo (1º), pelo Brasileiro.

O árbitro Anderson Daronco foi consultado pela CBF e confirmou o conteúdo do documento. Sendo assim, os cartões aos jogadores santistas foram mantidos.

Na ocasião, Soteldo recebeu um cartão amarelo após provocação. O venezuelano subiu na bola quando estava na ponta direita do ataque santista e irritou Sebástian Ferreira, que esqueceu a bola e atingiu o atacante.

A confusão esquentou a Vila e, em meio ao empurra-empurra, Lucas Lima e Rodrigo Fernández, no banco, acabaram expulsos. Medel, do Vasco, também recebeu o vermelho.

Soteldo, pendurado, ficou apenas com o amarelo, assim como o goleiro João Paulo. O venezuelano provocou os vascaínos ainda no início do 2° tempo, quando o Santos vencia por 3 a 1.