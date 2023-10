SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o RB Leipzig por 3 a 1, nesta quara-feira (4), na Red Bull Arena, pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. A partida foi definida somente nos minutos finais, muito pelas entradas de Doku e Álvarez.

Os gols da partida foram marcados por Phil Foden, Julian Álvarez e Doku, para o City, e Lois Openda, para o Leipzig.

Um dos favoritos para ganhar a Champions de novo, o Manchester City vem cumprindo a expectativa e assume o topo do Grupo G com a vitória de hoje, somando 6 pontos. O Leipzig segue na vice-colocação, com 3. Os clubes voltam a jogar pela competição em 25 de outubro.

Em paralelo, o time de Guardiola também está na liderança do Campeonato Inglês, com 18 pontos. Na busca do tetracampeonato consecutivo, a equipe enfrenta o Arsenal no próximo domingo (8).

Já o Leipzig está na 5ª colocação do Campeonato Alemão atualmente, com 13 pontos conquistados. O time entra em campo no sábado, dia 7, contra o Bochum.

COMO FOI O JOGO

City à vontade e posse de bola impressionante marcaram o primeiro tempo. Só o time inglês jogava, enquanto o Leipzig corria atrás e marcava como podia. Após pressionar bastante, a jogada pelo lado do campo encaixou e o primeiro gol saiu, aos 24 minutos, com Foden. A equipe de Guardiola terminou a etapa com 73% de posse.

Antídoto do City: segundo tempo começou com empate relâmpago do Leipzig através da velocidade. Com menos de dois minutos, os alemães emendaram um contra-ataque rápido e Openda deixou tudo igual. O jogo, que parecia totalmente dominado pelos visitantes, ganhou mais emoção.

O Leipzig conseguiu neutralizar o City e deixou jogo mais disputado. Os Citizens seguiam com bastante posse, mas bem menos efetividade que no início. O time de Rose passou a encaixar vários contragolpes e deu sustos em Ederson.

Mexidas de Guardiola fazem efeito, e Álvarez e Doku definem partida no final. Com as entradas dos reservas, o City melhorou e conseguiu ter muito mais agressividade. Aos 38, o atacante argentino recolocou o clube inglês na frente, e Doku definiu a parada já nos acréscimos.