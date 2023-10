SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - Uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, Marrocos quer receber a segunda final do torneio em continente africano ?a África do Sul sediou a competição em 2010.

Faouzi Kekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, afirmou que Marrocos pretende se candidatar a receber a final da Copa do Mundo de 2030 no Grand Stade de Casablanca.

"Esperamos viver uma final extraordinária que homenageie todo o continente e as gerações jovens num estádio em Casablanca que será extraordinário e maravilhoso", disse Kekjaa em entrevista à "Radio Mars".

O estádio, no entanto, sequer foi construído ainda. Um projeto para o início das obras foi aprovado há algum tempo, mas elas ainda não começaram por causa de outras prioridades do governo local.

Segundo os veículos de imprensa locais, a capacidade do estádio pode variar entre 93 mil e 100 mil pessoas.

Além de Casablanca, Marrocos apresentou outras cinco cidades que poderão receber jogos da Copa do Mundo: Agadir, Marraquexe, Rabat, Tânger e Fez.

COPA EM SEIS PAÍSES DE TRÊS CONTINENTES DIFERENTES

A Fifa surpreendeu o mundo nesta (4) ao anunciar que a Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes: América do Sul, Europa e África.

Argentina, Uruguai e Paraguai receberão três jogos de abertura. A ideia é fazer uma celebração aos 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930.

Após os jogos de abertura, as demais partidas serão disputadas em Portugal, Espanha e Marrocos. O trio, que concorria com os sul-americanos, era favorito a ser eleito como locais onde a Copa seria disputada.

Nesta quinta-feira (5), o ministro interino dos esportes da Espanha, Miguel Iceta, afirmou que o país pretende sediar a final da competição também. A decisão quanto à sede da decisão será tomada pela Fifa no futuro.