SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o piloto mais rápido no treino livre disputado nesta sexta-feira (6), no GP do Qatar de Fórmula 1.

Verstappen fechou a sessão com um tempo de 1min27s428. O piloto holandês conseguiu a marca utilizando os pneus macios.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, fecharam o top-3 com uma dobradinha.

Ao longo do treino, alguns pilotos reclamaram da alta presença de areia na pista. Diversos deles chegaram a escapar nas curvas pela falta de aderência.

Esta foi a única sessão de treino livre durante o final de semana no Qatar. Ainda nesta sexta, os pilotos farão o treino classificatório para a corrida de domingo (8). Neste sábado (7), será disputada a classificação para a corrida sprint e a respectiva prova.

COMO FOI O TREINO

Os primeiros minutos do treino livre foram movimentados e de desafios. Com o circuito recapeado e cheio de areia por causa do vento, diversos pilotos escaparam nas curvas e tiveram suas voltas atrapalhadas.

A melhora gradual da pista durante a sessão fez com que os tempos, que começaram em 1min37s fossem caindo e diversos pilotos alternassem a liderança. Russell, Hamilton, Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz e Alonso chegaram a ficar na ponta durante os primeiros 30 minutos.

Alonso se fixou como o piloto mais rápido durante a parte intermediária da sessão, mas viu Piastri tomar a ponta faltando 20 minutos para o fim do treino livre. O australiano voou baixo com o pneu duro e fez um tempo de 1min28s380.

Os pilotos deixaram os conjuntos de pneus macios para o final do treino e voltaram a agitar a classificação. Discreto durante grande parte do TL, Verstappen tomou a liderança faltando três minutos e não saiu mais da ponta.

Programação do final de semana

Sexta (6): Classificação para a corrida, às 14h (de Brasília)

Sábado (7): Classificação da corrida sprint, às 10h, e corrida sprint, às 14h30

Domingo (8): Corrida, às 14h