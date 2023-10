No próximo domingo (8), primeiro dia de gratuidade no transporte público urbano em Juiz de Fora aos domingos e feriados nacionais, a cidade vai disponibilizar uma linha de ônibus extra para atender torcedores da partida entre Villa Real e Guarani que acontece às 10h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O ponto de partida no Centro da linha especial 517 - Estádio será na Avenida Itamar Franco 992, Centro, em frente ao Procon.



Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), os horários de saída da linha serão às 8h50 e 9h50. Após este horário, o ônibus aguardará o final da partida para retornar com os torcedores ao Centro.

Confira abaixo os itinerários:



Linha 517 - Estádio



Itinerário Centro/Estádio: Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, estacionamento do Estádio (ponto final). No sentido Estádio/Centro, o trajeto será: estacionamento do Estádio, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon - ponto final).