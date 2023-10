SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após causar bastante polêmica com um drible em Santos 4x1 Vasco, Soteldo se pronunciou sobre o lance em seu Instagram.

Soteldo publicou um storie contendo o vídeo do drible e explicou que repetirá o gesto. O vídeo ao fundo é de uma jornalista que saiu em defesa do camisa 10 do clube alvinegro.

Eu não ia fazer mais, mas, para quem se doeu, farei de novo para que sigam falando. escreveu Soteldo, nesta sexta-feira (6).

No lance em questão, o atacante santista pulou com os dois pés sobre a bola. A jogada causou confusão generalizada entre os atletas e resultou em três expulsões.

Com a provocação, Soteldo recebeu o terceiro cartão amarelo e agora estará suspenso no clássico diante do Palmeiras, neste domingo (8), pela 26ª rodada do Brasileiro.

Como a Data Fifa paralisará os torneios de clubes, o atacante deve voltar a campo pelo Santos só no dia 19 de outubro, em jogo contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que ele jogue pela seleção venezuelana na semana que vem, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.