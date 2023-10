SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Rebeca Andrade celebrou o inédito pódio só de mulheres negras no individual geral do Mundial de Ginástica, nesta sexta-feira (), e fez uma referência ao filme Pantera Negra. Ela ficou com a prata, ao lado das norte-americanas Simone Biles (ouro) e Shilese Jones (bronze).

"Eu estava reparando nisso, é maravilhoso. Eu amei. Wakanda Forever", afirmou Rebeca Andrade ao Sportv.

Ela também falou sobre ter se tornado um símbolo dentro e fora da ginástica. Além do ouro e da prata em Tóquio-2020, Rebeca conquistou a sua sexta medalha de Mundial na carreira e ainda compete por mais no torneio na Antuérpia, na Bélgica.

"Para mim, é uma honra. É algo muito grandioso, muito difícil de ser conquistado, e é mais difícil ainda se manter nesse lugar. Eu trabalho muito, eu faço ginástica porque amo esse esporte. Faço com alegria, não só por mim e por toda minha equipe. Eles estão sempre trabalhando junto comigo. Não tem como eu não me sentir grata e lisonjeada por hoje representar tudo isso que represento", complementou

O QUE ACONTECEU

Foi a primeira vez na história da ginástica que o pódio foi formado inteiramente por mulheres pretas. O campeonato mundial foi disputado pela primeira vez em 1903.

A brasileira registrou 56.766 pontos e ficou com a segunda colocação no Mundial. Biles somou 58.399 para ficar no lugar mais alto do pódio, enquanto Jones conquistou o 3º lugar com 56.332.

Ela volta ao pódio após ter vencido o ouro no ano passado. A última edição não contou com a participação de Biles, que estava afastada da ginástica.