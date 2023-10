SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Felipe Gustavo, 32, conquistou neste sábado (7) o seu primeiro título na SLS (Liga Mundial de Skate Street). Na chave feminina, Rayssa Leal, 15, ficou com a medalha de prata. A etapa foi disputada em Sydney, na Austrália.

Felipe superou na final os estadunidenses Dashawn Jordan e Nyjah Houston. O skatista brasiliense fez uma apresentação impecável e terminou com nota geral de 35,4, contra 35 de Jordan e 27,1 de Houston.

"Sonhei com esse momento todos os dias da minha vida e finalmente aconteceu, no tempo de Deus. Muito obrigado a todos que me ajudaram, minha família, minha namorada, todos na minha cidade. A gente conseguiu", comemorou.

Na disputa feminina, Rayssa perdeu para a australiana Chloe Covell, de apenas 13 anos, com uma virada na última volta.

A maranhense, que ficou conhecida em todo país como "fadinha do skate" após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, errou a última manobra e terminou com 31,8 pontos.

Embalada pela torcida local, a adversária conseguiu fechar a prova com a marca de 33,4. A japonesa Momiji Nishiya completou o pódio na terceira colocação.

Rayssa e Chole comemoraram juntas. Campeã na etapa de Chicago (Estados Unidos), a brasileira brincou como se estivesse tirando uma coroa da própria cabeça e colocando na da australiana.

"Ela é uma das minhas melhores amigas e skatistas favoritas, e uma inspiração para todas nós meninas", disse a vencedora sobre Rayssa.

"Valeu demais pela torcida, Brasil. Feliz por ter dado o meu melhor", publicou a brasileira nas redes sociais.

A última etapa da Liga Mundial de Skate Street da temporada está marcada para acontecer em São Paulo, entre os dias 2 e 3 de dezembro.