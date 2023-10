SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vasco e São Paulo empataram na noite deste sábado em 0 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, em um confronto parelho sob forte chuva em São Januário.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio: com um confronto morno, os tricolores tiveram ligeira vantagem no primeiro tempo, enquanto os donos da casa foram superiores na etapa final.

O São Paulo teve a melhor oportunidade, no fim da primeira etapa, quando Rato deu um 'pulinho' ao bater um pênalti, cobrou mal e foi parado por Léo Jardim. O goleiro vascaíno foi um dos destaques do confronto.

O resultado tira o Vasco provisoriamente da zona de rebaixamento, com 27 pontos, no 16º lugar. O Tricolor segue em décimo, com 35. Se o Santos empatar ou vencer o Palmeiras amanhã, deixa os cariocas para trás.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (18): o Vasco recebe o Fortaleza, às 19h, enquanto o São Paulo visita o Goiás.

JOGO

O primeiro tempo não foi condizente com duas equipes que queriam os três pontos em São Januário - o Vasco, para sair do Z4, e o São Paulo, para se aproximar do topo da tabela.

Os rivais não encontraram espaços e criaram poucas oportunidades no primeiro tempo. As melhores foram do Tricolor, pouco antes do intervalo: primeiro, Wellington Rato perdeu pênalti, e James Rodríguez, o rebote. No lance seguinte, Lucas parou em Léo Jardim.

Após duas defesas no fim do primeiro tempo ? uma delas a do pênalti ?, a torcida gritou o nome do goleiro Léo Jardim.

Logo no início do intervalo, as luzes de São Januário apagaram. A torcida acendeu as lanternas dos celulares, mas a iluminação foi restabelecida rapidamente.

O Vasco voltou mais incisivo na etapa final, pisou na área, buscou o gol e quase o alcançou aos seis minutos, quando Gabriel Pec parou na trave, e aos 22, com Rafael impedindo o gol de Pec.

Gols e destaques

Se os 40 minutos iniciais nada tiveram de animador dentro do gramado, a torcida do Vasco chamou para si as atenções. Entre suas tradicionais canções, a recorrente homenagem a Roberto Dinamite e as provocações aos são-paulinos, os vascaínos não pararam por um minuto em São Januário.

Aos 43, James tentou passe pela entrada da área e a bola tocou na mão de Léo. O árbitro assinalou o pênalti. Wellington Rato bateu mal, com um pulo semelhante à famosa - e proibida - paradinha, e Léo Jardim espalmou. No rebote, a bola sobrou limpa para James, que mandou para fora.

Léo Jardim salva outra vez. No último lance da etapa inicial, Lucas foi acionado nas costas da zaga e chutou cruzado, com perigo. Bem posicionado, o goleiro vascaíno fez uma bela defesa.

Aos seis do segundo tempo, Gabriel Pec recebeu de Paulinho na área e chutou no canto, mas acertou a trave. No rebote, Praxedes chutou para fora.

Aos 22, Gabriel Pec pegou sobra pela entrada da área, chutou firme e obrigou Rafael a fazer uma ótima intervenção.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 0 SÃO PAULO

Competição: Brasileirão, 26ª rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 7 de outubro de 2023, às 18h30

Público presente: 20.690

Renda: R$ 1.046.359,00

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Paulinho (Vasco), Léo (Vasco) e Maicon (Vasco); Nathan (São Paulo)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita), Léo, Maicon e Piton; Pec (Figueiredo), Paulinho (Matheus Carvalho), Praxedes, Zé Gabriel, Marlon Gomes (Payet) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

SÃO PAULO: Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson (David), Nestor (Michel Araújo), Wellington Rato (Juan) e James Rodríguez (Luciano); Lucas Moura. Técnico: Dorival Júnior.