Alexandre Ank é um nome que ressoa no mundo do esporte como um verdadeiro exemplo de resiliência e superação. Sua história inspiradora é um testemunho de que a determinação pode vencer qualquer obstáculo, não importa quão difícil pareça o caminho.

Há 26 anos, em uma noite chuvosa, Alexandre enfrentou o que poderia ter sido o fim de sua jornada. Após um jogo de futebol, ele pegou uma carona de volta para casa. Mas essa carona se transformou em um acidente automobilístico que mudaria sua vida para sempre. "Naquela noite chuvosa, a velocidade era inadequada, e o carro em que eu estava passou por um buraco cheio de água, estourando o pneu. Eu fui arremessado e acabei quebrando um muro com as costas. Passei 12 dias em coma na Santa Casa, passando por seis cirurgias e quase um ano internado", relatou.

No entanto, Alexandre não se deixou abater. Ele enfrentou sua nova realidade com determinação, mesmo quando as tarefas mais simples se tornaram desafios monumentais. Calçar um tênis, vestir uma roupa, realizar tarefas cotidianas - tudo isso exigiu paciência e resiliência enquanto ele se adaptava à sua nova vida. "No início, foi difícil me adaptar à minha nova realidade. Coisas simples se tornaram desafios enormes. Levei tempo para reaprender a fazer coisas como calçar um tênis ou vestir uma roupa sozinho. Mas o momento mais marcante em minha vida veio quando fui ao Saara com o objetivo de recuperar minha independência. Em apenas quatro meses e meio, consegui voltar ao Jiu-Jitsu, realizar transferências da cadeira para a cama e do carro, e retomar minha vida".

Antes do acidente, Alexandre era um atleta polivalente, se destacando no futebol e no futsal, inclusive jogando pelo Olímpico e na seleção de base. Ele praticou diversas modalidades esportivas, desde peteca até handball. No entanto, seu encontro com o tênis de mesa em 2003, durante um evento em Uberlândia, foi por acaso. "O tênis de mesa me conquistou, e eu rapidamente me destaquei, conquistando títulos e medalhas nacionais e internacionais", explicou Alexandre.

Uma das maiores conquistas de Alexandre foi representar o Brasil no Parapan Americano em 2007, onde ele brilhou conquistando uma medalha de ouro e uma de bronze. Isso o abriu as portas para as Paralimpíadas de Pequim em 2008, onde ele mais uma vez orgulhosamente vestiu as cores do Brasil e conquistou uma medalha no Rio de Janeiro. "A sensação de estar em casa, representando meu país, foi indescritível", comenta.

Mas o sonho de Alexandre não parou por aí. Seu maior desejo é disputar outra Paralimpíada e conquistar uma medalha individual. "Continuo trabalhando duro para manter meu desempenho e superar desafios financeiros. O apoio público tem sido escasso, mas minha determinação nunca diminuiu", ressalta Ank.

Alexandre vive pela frase que se tornou seu lema: "Não me tornei deficiente; tornei-me eficiente." Ele deseja inspirar outras pessoas a superarem suas próprias limitações, independentemente dos obstáculos que enfrentem.

Atualmente, Alexandre está focado na próxima Paralimpíada, especialmente em Paris. Com determinação inabalável, ele continua trabalhando duro e buscando cada oportunidade para realizar seu sonho de competir em nível internacional e representar o Brasil com orgulho. Sua história é um lembrete poderoso de que a paixão e a determinação podem vencer qualquer desafio, e juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Alexandre Ank é uma verdadeira inspiração para todos nós.

