SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stephen Curry foi protagonista de uma cena inusitada no jogo do sábado (07), contra o Los Angeles Lakers. O jogador recebeu passe por engano e fez jogada para o Golden State Warriors do banco de reservas.

Jonathan Kuminga esqueceu que Curry não estava jogando e passou a bola ao companheiro, que deu continuidade ao lance. O norte-americano fez a torcida enlouquecer com a cena.

Curry até entrou em quadra, mas só atuou por 12 minutos. O Warriors venceu o Lakers por 125 a 108, em jogo disputado na Chase Center Arena, em São Francisco, na Califórnia.

Os times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (13), a partir das 23h (de Brasília), novamente em partida válida pela pré-temporada.